Залазил через багажник: тагильчанин четыре месяца обворовывал автомобили на Вагонке
В Нижнем Тагиле местный житель в течение четырех месяцев обворовывал автомобили на Вагонке, сообщают ИА «Все Новости».
Мужчина пробирался в автомобили через багажник или отжимал заднее пассажирское стекло. Для этого он выбирал исключительно российские автомобили. Злоумышленник забирал автомагнитолы и другое оборудование. Все украденное он продавал, а полученные деньги тратил на спиртное.
Так, за четыре месяца 2019 года мужчина обокрал 14 автомобилей. В общей сложности ущерб от его действий составил 81,8 тысяч рублей. В качестве отягчающего обстоятельства выступило то, что ранее мужчина уже был судим за кражи и торговлю наркотиками.
Суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Ранее в Екатеринбурге было предъявлено обвинение местной жительнице за фиктивную постановку на учет 541 мигранта из корыстных побуждений. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.