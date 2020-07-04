Залазил через багажник: тагильчанин четыре месяца обворовывал автомобили на Вагонке

Мужчина пробирался в автомобили через багажник или отжимал заднее пассажирское стекло. Для этого он выбирал исключительно российские автомобили. Злоумышленник забирал автомагнитолы и другое оборудование. Все украденное он продавал, а полученные деньги тратил на спиртное.

Так, за четыре месяца 2019 года мужчина обокрал 14 автомобилей. В общей сложности ущерб от его действий составил 81,8 тысяч рублей. В качестве отягчающего обстоятельства выступило то, что ранее мужчина уже был судим за кражи и торговлю наркотиками.

Суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.