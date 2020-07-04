Жители Нижнего Тагила забыли про самоизоляцию и вышли гулять на улицы города

Наконец-то погода позволила тагильчанам пройтись по улицам любимого города. Почти две недели до этого на улице было ветрено, дождливо и прохладно – совсем не по-летнему.

Не смотря на неблагоприятную эпидобстановку из-за коронавируса в Нижнем Тагиле и лишь частичное снятие ограничений в Свердловской области, жители и гости города выходят на улицы - гуляют по паркам, скверам, катаются на катерах и паромах.

Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Сегодня такой день! Хочется гулять, загорать, наслаждаться погодой! поделилась с редакцией тагильчанка Наталья.

Не смотря на пандемию, в город приезжают и гости – у жительницы Вагонки Марины сестра привезла из Санкт-Петербурга к родственникам свою десятилетнюю дочь.

Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Мы уже на Лисью гору сходили, по парку Бондина погуляли, сегодня вот в Пионерском сквере сидим – ребёнок родился в Питере, а корни у неё здесь, в Тагиле. Поэтому она очень хочет узнать – почему её маме так дорог родной Тагил, рассказывает Марина.

Судя по камерам «Сетей Тагила», на набережной, в парке Бондина и Народном, в Пионерском сквере не очень многолюдно. Однако по сравнению с предыдущей неделей - их намного больше.

В соцсетях люди выкладывают фотографии с шашлыками и уральскими пейзажами, многие тагильчане уехали за город.

Фото: Анастасия Батухтина, Фото со страницы ВКонтаке

Преподаватель хореографии Анастасия Батухтина отважилась взмыть в небо - после долгого дистанта и ограничений из-за пандемии тагильчанка соскучилась по ученикам и активному образу жизни.

Полет на Ан- 2,он же Боинг 740)))) подписала девушка своё фото.