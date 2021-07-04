Дикие цены, крайности стихии и вранье официантов: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сначала тагильчане прятались от жары в опасных водоемах города, потом утопали по колено в воде из-за ливня. Роспотребнадзор рассказал, что до 63% проб воды из региональных водоемов не соответствует санитарным нормам по различным показателям. Настаивают на непригодности для купания и спасатели: пока на пляжах нет специального оборудования — они также опасны для посетителей. Однако аномальная жара в регионе вынуждает тагильчан при первой возможности идти к воде — и в некоторых случаях (при участии алкоголя) это заканчивается плачевно.
За двое суток ливневых дождей Нижний Тагил превратился в Венецию в худшем смысле: затоплены дороги, тротуары, здания. Шквалистый ветер валил деревья, автомобили теряли госномера и глохли посреди грязных рек, а люди теперь подсчитывают ущерб от града в садах и потопов в подвалах домов. Есть у непогоды и человеческие жертвы: в Екатеринбурге два человека погибли от удара молнии.
Всю неделю из разных сфер приходили новости о высоких ценах. Отметилась и морковь, стоимость которой поразила Евгения Куйвашева; подорожали и квартиры в новостройках (хотя в городе их раз и обчелся); и строительные материалы. Дерево в стране дорожает, а «черные лесорубы» не исчезают: например, бывший директор нацпарка под Талицей организовал незаконную вырубку и причинил ущерб на 2,7 млрд рублей, неплохо заработав при этом.
На фоне растущих цен на обычные товары, удивляют покупки предприятий. Так, банкротящийся ВГОК при миллиардных долгах поставил на здание заводоуправления новую вывеску. Есть вопросы и к особой экономической зоне «Титановая долина» — у нее выявлено более 400 проблемных закупок.
Правительство, кстати, пообещало поднять прожиточный минимум — на фоне подросшей инфляции. И нехватка средств у населения налицо: за одну зарплату в Нижнем Тагиле нельзя купить даже один квадратный метр жилья. В связи со сложным финансовым положением семейная пара воровала товары из гипермаркета на ГГМ.
Традиционно для наших читателей мы собрали экологические итоги недели, которые не очень порадуют своими результатами (там снова превышение ПДК вредных веществ и глупости от чиновников).
Культобзор на начало недели скрасит ваше настроение на фоне непогоды, а откровенные признания бывшего официанта одного из заведений Нижнего Тагила уберегут кошелек от лишних трат.