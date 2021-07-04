Дикие цены, крайности стихии и вранье официантов: итоги недели в Нижнем Тагиле

Рубеж между июнем и июлем оказался полон погодных крайностей. Однако удивляли наших читателей далеко не только превратности уральского лета. Самые важные новости недели — в традиционных итогах от TagilCity.ru.

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