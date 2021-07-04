Из-за затопленных дорог тагильским водителям рекомендуется отказаться от поездок

Из-за непогоды и резких перепадов погодных условий, постоянных дождей и мощных осадков, на многих участках дорог Нижнего Тагила есть затопления. Дорожные и коммунальные службы даже при непрерывной работе не успевают справиться со стихией. Одной из причин является также активное движение на дорогах.

Подобная ситуация может привести к увеличению случаев ДТП. Госавтоинспекция призывает водителей к сознательности и просит отказаться от поездок на личном автотранспорте для скорейшего устранения последствий. Выезжать на автомобиле стоит только в случае крайней необходимости, при этом водители должны быть предельно внимательными и заблаговременно позаботиться о исправности стеклоочистителей и световых приборов, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Выпадение осадков будет наблюдаться в течение всего дня по всей Свердловской области. Не рекомендуется планировать далёкие поездки, так как загруженность трасс создаёт дополнительную аварийную ситуацию. Напомним, что также из-за непогоды 3 июля несколько самолётов, планирующих приземлиться в аэропорту Екатеринбурга, были вынуждены изменить свой курс на соседние города. Из-за непогоды летящие в Екатеринбург самолёты приземлились в соседних городах

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