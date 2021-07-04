Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург
4 июля, 19:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Премьер-министра России встретили полпред президента в УрФО и губернатор Свердловской области в аэропорту Кольцово. Мишустин прилетел в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в «ИННОПРОМе-2021».

В Екатеринбурге у Мишустина состоялась встреча с представителями иностранного и российского бизнеса, сообщает 66.ру.

По словам премьер-министра, мероприятия в этом году проводятся вместе с бизнес-партнёрами из Италии, присутствующими на встрече. Это является подтверждением становления «ИННОПРОМа» авторитетной международной площадкой.

5 июля 2021 года у Мишустина состоится выступление на главной стратегической сессии выставки «Гибкое производство: максимальная адаптация», где им будет вручена Национальная промышленная премия «Индустрия».

Напомним, мероприятие «ИННОПРОМ-2021» состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля 2021 года. Страной-партнёром в этот раз стала Италия.

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Екатеринбург
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