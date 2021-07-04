Затопленные тагильские дороги и последствия грозы. Итоги дня в Свердловской области

Несколько городов и поселков на Урале остались без электричества из-за мощной грозы с сильным ветром и ливневыми дождями. Это привело к 27 повреждениям в сетях. В ночь с 3 на 4 июля молнии неоднократно попадали в энергообъекты, а деревья и большие ветки падали на линии электропередачи. Нарушение в работе электросети наблюдались в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Талице, Верхней Пышме и других городах области. Ремонтные работы начались сразу после окончания грозового шторма.