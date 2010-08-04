Чусовая обмелела. А туристы моют в ней свои автомобили

Как рассказа директор ОГУ «Природный парк «Река Чусовая»Михаил Фёдоров, в этом сезоне число туристов, приезжающих на реку выросло вразы. Этим летом люди предпочитают на выходные приехать на Чусовую наавтомобиле, ведь обмелевшая река почти не пригодна для сплавов, отметил МихаилФедоров. Свою роль в этом сыграло то, что водоёмы, насыщающие водой Екатеринбург, питаются из Чусовой.Пик посещений Чусовой туристами приходится на выходные, а потом инспекторыприродного парка объезжают территорию, чтобы убрать мусор и затушитькостровища. Ещё одна проблема, которая появилась благодаря авто-туристам – этоих машины. Большинство приехавших на Чусовую стремятся не только самиосвежиться в реке, но и искупать свои автомобили. Между тем, в природном паркезапрещен даже близкий подъезд к воде на транспортных средствах. Наказанием длянарушителей становится штраф от экологической милиции в 4,5 тысячи рублей.