«Евраз» на Урале на 12 % увеличил объем грузоперевозок

Это стало возможным благодаря росту добычи железорудногосырья и объемов производства на предприятиях компании в Свердловской области, втом числе и на Высокогорском ГОКе. Ежесуточный железнодорожный грузооборотсоставил около 450 тысяч тонн различных грузов, отметили в департаменте посвязям со СМИ Евраза. Отмечу, что Железнодорожное хозяйство «Евраза» вСвердловской области насчитывает 35 станций. До наступления холодов планируетсязаменить и реконструировать около 20 километров рельсов и более 60стрелочных переводов.