«Евраз» на Урале на 12 % увеличил объем грузоперевозок
4 августа 2010, 17:31ОбществоIrinaKoshp
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Железнодорожные подразделения предприятий «Евраза» на Урале в первом полугодии 2010 года на 12 % увеличили объемы грузоперевозок.
Это стало возможным благодаря росту добычи железорудногосырья и объемов производства на предприятиях компании в Свердловской области, втом числе и на Высокогорском ГОКе. Ежесуточный железнодорожный грузооборотсоставил около 450 тысяч тонн различных грузов, отметили в департаменте посвязям со СМИ Евраза. Отмечу, что Железнодорожное хозяйство «Евраза» вСвердловской области насчитывает 35 станций. До наступления холодов планируетсязаменить и реконструировать около 20 километров рельсов и более 60стрелочных переводов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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