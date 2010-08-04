Футболисты из Качканара благодаря поддержке «Евраза» побывали в Керчи

В г. Керчь, где проходили соревнования, футбольному клубу «Горняк-Евраз» противостояли сильные соперникииз России, Украины и Беларуси.У футболистов появилась возможность не просто поучаствоватьв спортивном мероприятии, но еще и хорошо отдохнуть, ведь для них былапредусмотрена также и культурная программа.Основой команды из Качканара сталиработники Качканарского горно-обогатительного комбината. «Евраз» взял на себявсе расходы на организацию поездки и экипировку качканарских спортсменов.В настоящее время футболисты клуба«Горняк-Евраз» успешно выступают в чемпионате Свердловской области. В турнирнойтаблице они занимают четвертое место. Ближайшую игру 4 августа «Горняк-Евраз» проведетна домашнем стадионе против лидера дивизиона - Первоуральского «Динура».