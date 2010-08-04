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Футболисты из Качканара благодаря поддержке «Евраза» побывали в Керчи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футболисты из Качканара благодаря поддержке «Евраза» побывали в Керчи

4 августа 2010, 08:48ОбществоIrinaKoshp
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