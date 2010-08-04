Главный федеральный инспектор региона планирует посетить Тагил
4 августа 2010, 17:40ОбществоIrinaKoshp
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Главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко намерен посетить десять городов региона в рамках цикла выездных совещаний.
Накануне состоялось первое из них: Виктор Миненко посетилКаменск-Уральский. Следующим муниципалитетом, который намерен посетить ВикторМиненко, станет Нижний Тагил, сообщает «УралПолитРу».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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