Из-за жары выросли цены

Исследование рынка показало, что в некоторых регионах Россииприостановлены поставки сельскохозяйственной продукции. Вызванный жарой сбой впоставках привел к заметному росту цен.Например, В Нижегородской, Тверской, Московской и Орловской областяхотмечен рост цен на муку и молочные продукты. Данные события сделалинеобходимым проведение ряда проверок антимонопольной службы, их результатыбудут оглашены 10 августа. Ранее власти заявляли, что жара не станет причиной сбояпоставок, однако реальность оказалось совершенно иной, объемы поставок всравнении с показателями прошлого года существенно сократились.