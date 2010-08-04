К уральским водоемам будут пускать бесплатно
4 августа 2010, 08:33ОбществоIrinaKoshp
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Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Золотов поручил прокурорам субъектов УрФО пресечь случаи взимания денег за доступ к водоемам.
Прокуроры должны «обеспечить восстановление законности и дать должную оценку всем выявленным фактам грубого нарушения прав граждан, вплоть до уголовно-правовой», — сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Поводом для этих мер стали обращения уральцев, недовольных введением на ряде водоемов заграждений и пропускного режима.
© Интерфакс
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