На Урал идут толпы беженцев из Киргизии
4 августа 2010, 17:13ОбществоIrinaKoshp
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На Урал идут толпы беженцев из Киргизии.
Люди не хотят оставаться в своей стране из-забеспорядков, которые прошли в южных районах Киргизии. Как пишет «Джаст Медиа»,за сутки в сторону России проходят от 200 до 500 человек. Бегут в основном мужчиныдо 45 лет. Ближайшие к Киргизии регионы, это Зауралье, Урал и Поволжье.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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