На Урал идут толпы беженцев из Киргизии

Люди не хотят оставаться в своей стране из-забеспорядков, которые прошли в южных районах Киргизии. Как пишет «Джаст Медиа»,за сутки в сторону России проходят от 200 до 500 человек. Бегут в основном мужчиныдо 45 лет. Ближайшие к Киргизии регионы, это Зауралье, Урал и Поволжье.