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На Урал идут толпы беженцев из Киргизии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урал идут толпы беженцев из Киргизии

4 августа 2010, 17:13ОбществоIrinaKoshp
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