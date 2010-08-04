Парк «Река Чусовая» будет участвовать в межрегиональном проекте
4 августа 2010, 17:58ОбществоIrinaKoshp
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Парк «Река Чусовая» будет участвовать в межрегиональном проекте. Он называется «Чусовая России».
Суть проекта в том, чтобы объединить усилия всех регионов, по которым протекает главная река Урала,для развития туризма и улучшения экологии Чусовой. Правда, заняться этимпроектом, и разработкой собственных, природный парк «Река Чусовая» сможеттолько после туристического сезона, рассказал директор Михаил Фёдоров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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