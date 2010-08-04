Парк «Река Чусовая» будет участвовать в межрегиональном проекте

Суть проекта в том, чтобы объединить усилия всех регионов, по которым протекает главная река Урала,для развития туризма и улучшения экологии Чусовой. Правда, заняться этимпроектом, и разработкой собственных, природный парк «Река Чусовая» сможеттолько после туристического сезона, рассказал директор Михаил Фёдоров.