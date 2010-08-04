Потушить пожар в свердловском заповеднике не удается уже три недели

С учетом изменения ветра распространения огня непрогнозируется. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ поСвердловской области, на тушении работает 121 человек и 20 единиц техники. Втом числе вторую неделю в тушении огня в «Денежкином камне» участвуют 12тагильских пожарных.