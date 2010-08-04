Потушить пожар в свердловском заповеднике не удается уже три недели
4 августа 2010, 17:52ОбществоIrinaKoshp
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Общая площадь горения в государственном природном заповеднике "Денежкин камень" составляет 800 гектаров.
С учетом изменения ветра распространения огня непрогнозируется. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ поСвердловской области, на тушении работает 121 человек и 20 единиц техники. Втом числе вторую неделю в тушении огня в «Денежкином камне» участвуют 12тагильских пожарных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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