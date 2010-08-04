Россиянам предстоит терпеть 40-градусную жару

В центре европейской части дневные температуры будут достигать +33-38 градусов, а на востоке Московской, в Рязанской, Владимирской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях — +42, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро РФ.

На большей части Приволжского федерального округа воздух прогреется до +35-40 градусов, а на юге этой территории — до +42 градусов. Аналогичные цифры будут показывать термометры в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, где дневная температура достигнет +39-42. В Астраханской области, согласно данным синоптиков, на этой неделе будет жарче всего: там обещают +43.

Что касается катастрофических лесных пожаров, охвативших в последнюю неделю всю центральную Россию, то за истекшие сутки удалось отстоять 360 населенных пунктов, доложил глава МЧС Сергей Шойгу президенту России Дмитрию Медведеву. По словам Шойгу, за выходные в ряде субъектов РФ количество пожаров увеличилось в два раза, а в других — в четыре раза. За прошедшие же сутки спасатели зафиксировали три места, где пожар переходил в верховой, и во всех трех случаях удалось остановить продвижение огня. В частности, опасность пожара вновь нависла над поселком Верея Нижегородской области, накануне пришлось эвакуировать 2,5 тысячи жителей.

На юге Урала температура не поднимется выше +37 градусов. Со вторника по четверг на большей части округа установится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.