«Сочи-2014» уже в Нижнем Тагиле. Но пока незаконно
4 августа 2010, 18:05ОбществоIrinaKoshp
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«Сочи-2014» уже в Нижнем Тагиле. Но пока незаконно.
Сотрудники ОБЭП, совместно с отделом по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, провели рейд по выявлению контрафактной продукции с логотипом «Сочи-2014». В ходе проверки было выявлено около 40-ка нарушений использования товарного знака - это футболки и спортивные костюмы с эмблемой предстоящей олимпиады. Как рассказал нам начальник ОБЭП УВД Нижнего Тагила Юрий Леонов, торговали подделками на колхозном рынке, на рынке «Спутник», и в одном из павильонов ТРЦ «КИТ». По словам продавцов, все изъятые вещи они приобрели на рынках Екатеринбурга.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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