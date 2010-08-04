«Сочи-2014» уже в Нижнем Тагиле. Но пока незаконно

Сотрудники ОБЭП, совместно с отделом по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, провели рейд по выявлению контрафактной продукции с логотипом «Сочи-2014». В ходе проверки было выявлено около 40-ка нарушений использования товарного знака - это футболки и спортивные костюмы с эмблемой предстоящей олимпиады. Как рассказал нам начальник ОБЭП УВД Нижнего Тагила Юрий Леонов, торговали подделками на колхозном рынке, на рынке «Спутник», и в одном из павильонов ТРЦ «КИТ». По словам продавцов, все изъятые вещи они приобрели на рынках Екатеринбурга.