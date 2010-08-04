Сразу шесть человек пострадали в машине, слетевшей с дороги

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги иврезался в ограждение. Это произошло вчера утром – в 7 часов, на 14-м километретрассы Нижний Тагил – Нижняя Салда. Как рассказали нам в нижнетагильской ГИБДД,в салоне Жигулей 6-й модели находились шесть человек. Все они госпитализированыс различными травмами. У пострадавших переломы, рваные раны и многочисленныеушибы. Между тем, именно пригородным трассам уделяют самое пристальное вниманиев эти дни инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила. Операция «Преступление против жизни»стартовала накануне и продлится до конца августа. Госавтоинспекторы, вчастности, будут отслеживать, соблюдают ли водители правила перевозки детей.Инспекторы выходят на трассы, по которым тагильчане выезжают на отдых, кпримеру, в выходные дни.