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Сразу шесть человек пострадали в машине, слетевшей с дороги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сразу шесть человек пострадали в машине, слетевшей с дороги

4 августа 2010, 17:50ОбществоIrinaKoshp
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