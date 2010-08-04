Свердловская область - в тройке лидеров по продажам иномарок в России
4 августа 2010, 17:21ОбществоIrinaKoshp
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Свердловская область вошла в тройку лидеров по продажам иномарок в России.
За полгода в регионе продано 19 тысяч новых иномарок. Каксообщает Автостат, первое и второе места рейтинга традиционно заняли Москва иСанкт-Петербург. На четвертом и пятом месте — Тюменская область и Краснодарскийкрай. Республика Татарстан заняла шестую позицию. В целом, по итогам полугодияв России реализована 521 тысяча иномарок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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