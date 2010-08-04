Свердловская область - в тройке лидеров по продажам иномарок в России

За полгода в регионе продано 19 тысяч новых иномарок. Каксообщает Автостат, первое и второе места рейтинга традиционно заняли Москва иСанкт-Петербург. На четвертом и пятом месте — Тюменская область и Краснодарскийкрай. Республика Татарстан заняла шестую позицию. В целом, по итогам полугодияв России реализована 521 тысяча иномарок.