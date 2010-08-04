Тренеру сборной КНДР по футболу придется поработать на стройке
4 августа 2010, 17:10ОбществоIrinaKoshp
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К 14 часам работ на стройке приговорили тренера сборной КНДР по футболу за проигрыш всех матчей на Чемпионате мира в ЮАР.
Наказание последовало из-за того, что итоги обманулиожидания Ким Чон Уна - сына нынешнего руководителя Ким Чен Ира. Сразу повозвращении в страну тренера и его подопечных на протяжении шести часовдопрашивали 400 чиновников. Корея впервые за 44 года пробилась в финал мировогопервенства и проиграла все три матча в своей группе. Ей пришлось играть с командамиПортугалии, Бразилии и Кот-д'Ивуара. Настоящим разгромом для северокорейцевстало поражение со счетом 7-0 от португальцев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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