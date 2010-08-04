Уральских спасателей не будут привлекать к тушению пожаров в соседних "тяжелых" регионах

Помощь наиболее пострадавшим от стихии территориям оказываютспасатели Сибири и Дальнего Востока – эти регионы подобное бедствиеминовало. "От уральцев помощи не требуется, поскольку нам самим работыхватает, много пожаров на нашей территории. Даже для тушения заповедника"Денежкин камень" мы привлекали силы из Сибири – с воздуха горящийлес тушил сибирский вертолет. Но потом он срочно был "сорван" в НижнийНовгород, где очень тяжелая ситуация", - отметили в пресс-службе УРЦ МЧС.