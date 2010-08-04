Уральских спасателей не будут привлекать к тушению пожаров в соседних "тяжелых" регионах
4 августа 2010, 17:24ОбществоIrinaKoshp
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Сотрудники Уральского регионального центра МЧС не привлекаются к тушению сильнейших пожаров в соседних регионах – руководство оставляет их на своих местах, где и так хватает работы.
Помощь наиболее пострадавшим от стихии территориям оказываютспасатели Сибири и Дальнего Востока – эти регионы подобное бедствиеминовало. "От уральцев помощи не требуется, поскольку нам самим работыхватает, много пожаров на нашей территории. Даже для тушения заповедника"Денежкин камень" мы привлекали силы из Сибири – с воздуха горящийлес тушил сибирский вертолет. Но потом он срочно был "сорван" в НижнийНовгород, где очень тяжелая ситуация", - отметили в пресс-службе УРЦ МЧС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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