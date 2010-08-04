В Свердловской области будут выпускать новые виды стройматериалов
4 августа 2010, 17:16ОбществоIrinaKoshp
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В Свердловской области будет реализована программа технического перевооружения строительной индустрии.
Предполагается, что на Урале будутоткрыты новые производства, стоимость которых доходит до 300 миллионов евро,сообщил АПИ директор Союза предприятий стройиндустрии региона Юрий Чумерин.Сегодня в области не хватает около 7-ми видов стройматериалов. В рамкахпрограммы уже ведется поиск инвеститоров на проекты по производству этихматериалов. Программа уже принята Союзом предприятий стройиндустрии, а такжерассмотрена в министерстве строительства Свердловской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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