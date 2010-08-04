В Свердловской области будут выпускать новые виды стройматериалов

Предполагается, что на Урале будутоткрыты новые производства, стоимость которых доходит до 300 миллионов евро,сообщил АПИ директор Союза предприятий стройиндустрии региона Юрий Чумерин.Сегодня в области не хватает около 7-ми видов стройматериалов. В рамкахпрограммы уже ведется поиск инвеститоров на проекты по производству этихматериалов. Программа уже принята Союзом предприятий стройиндустрии, а такжерассмотрена в министерстве строительства Свердловской области.