Вторую неделю тагильчане участвуют в тушении Денежкиного камня
4 августа 2010, 17:55ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В тушении заповедника Денежкин камень вторую неделю участвуют тагильские пожарные.
25-го июля 12 пожарных нижнетагильскогогарнизона отправились на ликвидацию пожара в заповеднике. Накануне произошлапересменка, рассказал нам начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраныОлег Полевщиков. Огнеборцы, тушившие пожар в течение недели, вернулись домой. А12 их коллег отправились в командировку на Денежкин камень.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей