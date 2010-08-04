Вторую неделю тагильчане участвуют в тушении Денежкиного камня

25-го июля 12 пожарных нижнетагильскогогарнизона отправились на ликвидацию пожара в заповеднике. Накануне произошлапересменка, рассказал нам начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраныОлег Полевщиков. Огнеборцы, тушившие пожар в течение недели, вернулись домой. А12 их коллег отправились в командировку на Денежкин камень.