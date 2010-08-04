Выбраны лучшие организации Нижнего Тагила
4 августа 2010, 17:43ОбществоIrinaKoshp
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Стали известны итоги смотра-конкурса среди предприятий и организаций Нижнего Тагила.
Он посвящен Дню Города.Большинство лидирующих позиций у предприятий Ленинского района - 14 победителей,у организаций Дзержинского района 11 первых мест, среди компанийТагилстроевского района 8 победителей. В своих номинациях лучшими стали НТМК,Уралхимпласт, НТИИМ, «Тагилхлеб». В сфере здравоохранения среди учрежденийстационарной помощи лидером стала Психиатрическая больница № 7, а средиполиклиник – Детская городская поликлиника № 5. Среди учебных заведенийпобедили НТГСПА, горно-металлургический колледж, гимназия 18, школа 75/42. Вучреждениях дополнительного образования первое место отдано детскому центру«Мир», а среди дошкольных учреждений – детскому саду «Фонтанчик».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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