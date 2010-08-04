Жара привела к увеличению смертности

Из-за жары страдают, как пожилые люди, так и молодежь. Аномальножаркая погода в первую очередь представляет опасность для людей, страдающихсердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких. Тяжело приходится даженоворожденным детям, которые еще только адаптируются к внешним условиям среды.Для того, чтобы избежать осложнений и проще перенести жару,необходимо пить достаточное, но не избыточное количество жидкости – обычно всреднем это 2 литра воды. Отличным решением является отказ от сладкихгазированных напитков и замена их чистой питьевой водой.