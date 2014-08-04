«Человек искусства в искусстве»: в Нижнем Тагиле открывается выставка в честь юбилея музея ИЗО

Основа выставки – портреты, причем портреты известных людей искусства художников, писателей, музыкантов, актеров, драматургов, режиссеров… Залы посвящены разным видам искусства - на выставке будет «зал театра», «зал писательского творчества», «зал музыки», «зал художников».

Интересный дизайн и тематические связки, инсталляции дополнят яркое впечатление от произведений и, быть может, смогут, погрузив вас в многогранный мир творческой личности, ответить на вопрос: в чем же тайна искусства?

Портрет позволяет проникнуть во внутренний мир известного писателя или художника, воскресить в памяти черты любимого актера из детства, попытаться разгадать загадки личности творческого человека. Портрет - один из самых удивительных жанров изобразительного искусства, который всегда рассматривался как своеобразное зеркало эпохи. Именно в нем отражаются взаимоотношения человека и общества.

Открытие выставки «Человек искусства в искусстве» состоится 6 августа 2014 года в 17.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Творческий человек всегда воспринимался как основной духовный носитель ценностей культуры. Постичь его душу, мысли всегда стремились художники, создавая портреты творцов, как выдающихся, так и менее известных. Образ творческого человека в портрете находится в сложной зависимости от мировоззрения, эстетических и социальных идеалов художника, от стиля и времени.

Музей располагает обширной коллекцией портретов и автопортретов деятелей культуры, выполненных в разных видах искусства и техниках. Часть произведений, входящих в экспозицию, были многократными участниками всевозможных выставок, однако большая часть экспонатов выставлялась крайне редко, либо вообще никогда не экспонировалась. Специально к данной выставке часть произведений живописи была реставрирована, на некоторых их них заменены рамы.

Различные мероприятия во время работы выставки до конца сентября дополнят разговор об искусстве. Не упустите возможность увидеть эту яркую, необычную, интеллигентную выставку и отпраздновать 70-летие вместе с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств!