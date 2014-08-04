Добрый праздник для тагильчан - юбилей коллективного сада «Ёлочка» (ФОТО)

В полдень открылась новая детская площадка: приглашенные аниматоры из клуба «Контакт» (клуб общения «Созвездие») провели игровую программу для самых маленьких.

В продолжение был проведен спортивный праздник «Папа-мама-я», а кульминацией вечера стал праздничный концерт, на котором своими талантами радовал садоводов хореографический коллектив «Фейерверк».

Закончился праздник далеко за полночь, рассказывают участники. Кульминацией стал 10-ти килограммовый торт с логотипом коллективного сада.

Фото предоставлены клубом «Контакт»