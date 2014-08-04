Добрый праздник для тагильчан - юбилей коллективного сада «Ёлочка» (ФОТО)
4 августа 2014, 10:40Общество
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Многие коллективные сады в пригороде Нижнего Тагила уже перешагнули не одну юбилейную черту. В минувшую субботу, 2 августа, полвека своей жизни отмечал коллективный сад «Ёлочка», что на 353-м километре. Целых 12 часов шел праздник для местных дачников.
В полдень открылась новая детская площадка: приглашенные аниматоры из клуба «Контакт» (клуб общения «Созвездие») провели игровую программу для самых маленьких.
В продолжение был проведен спортивный праздник «Папа-мама-я», а кульминацией вечера стал праздничный концерт, на котором своими талантами радовал садоводов хореографический коллектив «Фейерверк».
Закончился праздник далеко за полночь, рассказывают участники. Кульминацией стал 10-ти килограммовый торт с логотипом коллективного сада.
Фото предоставлены клубом «Контакт»
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