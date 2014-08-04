Фрезерные станки с ЧПУ для 3D-обработки

Фрезерные станки являются незаменимым оборудованием в области изготовления мебели, сувенирной продукции, создания фигурных элементов из древесины. Также с помощью такого оснащения можно создать продукцию, процесс производства которой требует соблюдения сложных технологических требований.

Станки с ЧПУ отличаются тем, что они могут обеспечить безотказную работу, являются качественным производственным оборудованием с идеальным соотношением цены и качества. Автоматизированный производственный цикл, в состав которого входит фрезерный станок с ЧПУ, дает возможность достичь высоких результатов и создать производство широкого спектра. Почти все подобное оборудование способно справиться с выполнением разных задач. Это позволяет наладить выполнение широкого перечня самых разнообразных операций. В итоге получается не заготовка, а уже готовое изделие, которое не нуждается в дополнительной обработке.

Благодаря освоению 3D-моделирования процесс производства был существенно упрощен. Теперь необходимо только создать трехмерный эскиз будущей продукции, а 3D станок с чпу фрезерный сможет воплотить его в жизнь. Весь процесс будет проходить в автоматическом режиме, без участия человека.

Сегодня такое оборудование можно разделить на 3 категории:

обрабатывающие центры;

токарно-фрезерные станки;

фрезерно-гравировальные станки.

К первой группе необходимо относить очень сложное техническое оборудование, предназначенное для проведения точных работ с объемными элементами. Зачастую они используются при проведении сложнейших координатно-фрезерных операций в наиболее труднодоступных местах. Преимуществом таких станков является то, что рабочий орган установки вращается по всем системам координат. Это позволяет осуществить обработку любой части заготовки.

Вторая категория представлена деревообрабатывающими фрезерными станками с ЧПУ. Их основная задача состоит в том, чтобы изготавливать и обрабатывать элементы, имеющие цилиндрическую форму. Данное оборудование обладает более скромными функциональными возможностями, однако эта установка имеет доступней цену, чем просят за обрабатывающие центры.