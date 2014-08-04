Летнее расстройство пищеварения: собран топ-лист средств

Август – самый фруктовый месяц в году. Однако появление большого количества даже тщательно вымытых фруктов в рационе чревато неприятными сюрпризами.

Проблемы чаще всего застигают врасплох, в самый неподходящий момент. Поэтому следует подготовиться и знать, как эффективно с ними бороться. Пожалуй, одним из самых неприятных и распространенных симптомов является диарея.

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