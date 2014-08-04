Оправданные ожидания: идеальному хозяину – идеальный шкаф-купе

Считается, что шкафы-купе придумал Наполеон, а до ума его идею довели американские дизайнеры. Что не совсем так: ширму (ее, по мнению историков, изобрел император Франции) использовали еще в Древнем Китае и Египте. Вторая часть утверждения ближе к истине: доработали задумку действительно в Америке, но – итальянцы. И первый фурор шкаф-купе произвел в Италии (поскольку в этой стране даже просторные квартиры страдают от дефицита пространства).

Современный шкаф-купе: в чем его плюсы для отечественного покупателя?

Но ведь вовсе не история этой уникальной мебели интересует сегодняшнего пользователя, его куда больше заботят вопросы качества собственного шкафа, его вид, безопасность, цена. Что совершенно верно: даже бюджетные модели таких изделий стоят не копейки, и чтобы сделать вложения в них обоснованными, необходимо понимать, каким критериям должно соответствовать изделие.

А для этого важно понять, почему данный вид меблировки выбирает современная Россия (равно как и прочие страны планеты). Только сначала надо оговориться: плюсы определяет не стоимость, а материал исполнения и продуманная, правильная начинка шкафов-купе. В списке этих самых плюсов:

безопасность: при открытых дверцах по комнате все так же можно будет перемещаться без стеснения;

практичность: если планировка выполнена грамотно, то найти в нем нужную вещь можно быстро и легко;

долговечность: если о двери никто не будет постоянно спотыкаться (ввиду конструктивной особенности), они и прослужат долго;

эстетическая привлекательность.

На базе перечисленных (ключевых) моментов можно сформировать основные критерии качества шкафа-купе:

чтобы быть безопасным, он должен собираться из экологичных материалов и в его конструкции должна использоваться только марочная качественная фурнитура;

практичность изделия – вопрос индивидуальный, потому и наполнение шкафа должно планироваться индивидуально (в идеале – совместный проект авторства заказчика и мастера, который будет собирать изделие);

хорошая модель идеально встанет на свое место (будет спроектирована по конкретным замерам);

декор мебели не обязательно должен быть богатым, но он должен смотреться аккуратно.