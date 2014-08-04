«Ростелеком» заключил контракт с фондом обязательного медицинского страхования Среднего Урала

Компания «Ростелеком» победила в аукционе на право оказания услуг по обеспечению работы виртуальной частной сети (IP VPN) Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области. По результатам аукциона заключен контракт.

Новый контракт стал продолжением взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого «Ростелеком» в 2013 году организовал сеть IP VPN, которая объединила 9 филиалов регионального ТФОМС в единое информационное пространство. Центральный узел в Екатеринбурге соединен с точками в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Асбесте, Ирбите и других городах области. «Ростелеком» обеспечивает бесперебойную работу сети 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с соблюдением всех параметров качества.

«Компания «Ростелеком» является надежным партнером нашей организации, предоставляя ТФОМС Свердловской области услуги, как традиционной проводной связи, так и виртуальной частной сети, объединяющей дирекцию и межмуниципальные филиаламы. Благодаря этому в ТФОМС Свердловской области реализованы сервисы IP-телефонии, корпоративной почты, обеспечен доступ в сеть Интернет, организована работа делового портала на базе EOS for SharePoint и другое. Эффективное информационное взаимодействие с филиалами позволяет дирекции ТФОМС оперативно реагировать на проблемы и задачи, возникающие в территориях. Думаю понятно, что IT-решения имеют при этом не только «производственный» эффект, но и ведут к ощутимой экономии временных и финансовых ресурсов: к примеру, благодаря видеоконференцсвязи, руководители фонда и филиалов, удаленность которых достигает 350 км, могут проводить совещания, не покидая своих рабочих мест. Благодарим коллег за качественные услуги и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество», - сказал начальник управления информационно-технического обеспечения ТФОМС Свердловской области Иван Сартаков.

Среди других преимуществ VPN необходимо отметить высокую скорость передачи информации и высокую степень ее защиты (все передаваемые и получаемые сведения подвергаются шифрованию с постоянной сменой ключей).

«Ростелеком» имеет серьезный опыт в создании IP VPN. Компания обеспечивает телекоммуникационными сервисами органы госвласти, предприятия, бизнес-структуры. При этом у нас есть возможность предоставлять клиентам самые современные технические решения и сервис, соответствующий лучшим отраслевым стандартам», - отметил директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев.

«Ростелеком» организует VPN для своих клиентов на базе собственной сети пакетной коммутации (IP/MPLS) емкостью порядка 2 Тбит/с. Высокие параметры надежности и доступности сети обеспечиваются за счет резервирования и оптимизации транспортных потоков и гарантируются Соглашением об уровне обслуживания (SLA).