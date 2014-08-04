Сокрытие двойного гражданства в России стало уголовной ответственностью

За неисполнение этого требования грозит уголовный штраф до 200 тысяч рублей (5,8 тысячи долларов) или в размере дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовная ответственность будет накладываться только за неисполнение обязанности уведомить о приобретении иностранного гражданства.

Для того, чтобы уведомить ФМС о двойном гражданстве можно будет и по почте. К уведомлению нужно будет приложить копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие иного гражданства. Подзаконные акты к закону о подробностях процедуры сдачи документов пока не подписаны.

В Крыму закон вступит в силу позже

В Крыму, который стал частью России только в этом году и жители которого могут и не знать о том, что сохранили украинское гражданство, закон вступит в силу позже – с 1 января 2016 года, уточняет РИАновости.

Глава профильного комитета Совфеда Андрей Клишас на запрос Совета по правам человека ранее пояснил, что «этот срок был определен как разумный для решения возможных проблем переходного периода для новых субъектов РФ».