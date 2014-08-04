Тагильчане предлагают свой вариант застройки Исторического центра города (ФОТО)

«Культурный центр». Чтобы максимально заполнить эту территорию, культурные объекты могут размещаться в наземной и подземной части. Подземная часть включает в себя: подземную парковку и многофункциональное пространство, в котором могут располагаться художественные галереи и объекты торговли.

В наземной части этой зоны достаточно места, чтобы разместить крупный арт-объект под открытым небом, к примеру, «Парк скульптур», с возможностью смены экспозиции и ротации отдельных скульптур.

Далее, по ходу имеющейся застройки (за Пенсионным фондом), отведено место для строительства еще одного культурного объекта. В качестве примера рассматривается строительство органного зала.