Тагильчане предлагают свой вариант застройки Исторического центра города (ФОТО)
Задача любого города – не только развиваться и шагать вперед, но и не забывать свою историческую составляющую. Исторические улицы, старинные кварталы – это настоящие культурные памятники, дух, атмосфера и предназначение которых должен быть сохранен.
Так, в администрации города готовят очередной проект по застройке уникального района Нижнего Тагила – территории города в границах улиц Уральская, Красноармейская и проспекта Ленина.
Условно это место разделено на четыре зоны:
- «Улица мастеров» - параллельно проспекту Ленина. Тематическое пространство улицы подразумевает размещение мастерских по росписи подносов, камнерезных мастерских, цехов по производству берестяных изделий, магазинов по реализации изделий народных промыслов.
- «Культурный центр». Чтобы максимально заполнить эту территорию, культурные объекты могут размещаться в наземной и подземной части. Подземная часть включает в себя: подземную парковку и многофункциональное пространство, в котором могут располагаться художественные галереи и объекты торговли. В наземной части этой зоны достаточно места, чтобы разместить крупный арт-объект под открытым небом, к примеру, «Парк скульптур», с возможностью смены экспозиции и ротации отдельных скульптур. Далее, по ходу имеющейся застройки (за Пенсионным фондом), отведено место для строительства еще одного культурного объекта. В качестве примера рассматривается строительство органного зала.
На официальном сайте города представлен условно зонированный участок для дальнейшего наполнения его арт-объектами и зданиями. Это вовсе не значит, что именно такие здания будут построены в том месте.
Тагильчане, тем временем, могут предлагать собственные идеи и пожелания. Некоторые уже сделали это прямо на сайте города:
«Исходя из данных рисунков, концепция развития исторического центра города не понятна. Лично я категорически против новых стекляшек в данной части города, кроме музейного центра. Хватает уже той убогости, которую понастроили за последние годы. Всё равно ничего интересного с точки зрения архитектуры у нас в городе не появится. А в процессе строительства проект как всегда удешевят и получится нечто. Мои предложения:
1. Провести реставрацию всех сохранившихся исторических зданий без изменения их облика.
2. Построить заново те несколько зданий, которые сейчас находятся в руинах.
3. Провести качественное благоустройство всей территории с использованием современных материалов.
4. Дополнить улицу Уральская малыми архитектурными формами (со вкусом, а не такими дешёвками и плагиатом, как в Театральном сквере).
5. Построить на Вшивой горке небольшой храм или часовню, как это предполагалось и раньше. Архитектуру часовни или храма тщательно продумать. Можно с элементами модерна. Вокруг храма также провести благоустройство с обустройством фонтанного спуска к улице Уральская.
6. Построить здание музейного центра (типа пристроя к музею ИЗО) с центральным выходом на проспект Ленина (на месте снесённого особняка).
7. Не нужно городить никаких зданий «под старину» и уж тем более впихивать в этот кусочек ещё одну улицу.»
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