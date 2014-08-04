В организации больше 25 человек? Теперь можно отчитываться в Пенсионный фонд через Интернет
С 1 января 2015 года вступает в силу новая норма закона: снижается с 50 до 25 минимальное количество работников, при котором плательщики страховых взносов обязаны представлять отчетность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в электронной форме. Направлять отчётность по телекоммуникационным каналам связи страхователи, как и прежде, обязаны ежеквартально. Об этом сообщает Пенсионный фонд Нижнего Тагила.
Кстати, в настоящее время 80% страхователей Нижнего Тагила и Пригородного района уже предоставляют отчетность дистанционно.
Внедрение электронного документооборота сокращает трудозатраты как организаций, так и органов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и оперативность представления информации.
Преимущества при передаче отчетности бесконтактным способом очевидны: это отсутствие очередей, значительная экономия рабочего времени, сокращение расходов, конфиденциальность, уменьшение количества ошибок отмечают специалисты ПФ.
Кроме того, в случае, если у работодателя есть соглашение с ПФР об электронном документообороте, ему не составит труда открыть свой «Личный кабинет» плательщика страховых взносов. Достаточно лишь пройти процедуру регистрации на сайте и получить код активации заказным письмом либо по телекоммуникационным каналам связи.
Данный электронный сервис значительно упрощает жизнь страхователей – он позволяет в режиме реального времени проводить дистанционную сверку платежей, контроль их полноты и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.
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