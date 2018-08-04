Тагильчане принимают участие в акции «Собрался в школу – помоги другому»

Каждый год тагильчане принимают участие в сборе канцтоваров для школьников из малоимущих семей. Это уже шестая по счету акция, проводимая отделом социального служения Нижнетагильской епархии.

Среди необходимых предметов:

тетради, дневники, папки;

ручки, фломастеры, карандаши, краски;

линейки, ластики, точилки, ножницы;

развивающие игры;

портфели, ранцы.

11 августа назначено проведение благотворительного сбора в ТЦ «Райт», а 19 августа – в крупных храмах города: в Свято-Троицком кафедральном соборе, в храмах Александра Невского, Воскресения Христова и Казанской иконы Божией Матери.