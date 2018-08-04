Тагильчане принимают участие в акции «Собрался в школу – помоги другому»

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С 1 по 20 августа в Нижнем Тагиле проходит ежегодная благотворительная акция «Собрался в школу – помоги другому».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба Нижнетагильской епархии
Каждый год тагильчане принимают участие в сборе канцтоваров для школьников из малоимущих семей. Это уже шестая по счету акция, проводимая отделом социального служения Нижнетагильской епархии.
Среди необходимых предметов:
- тетради, дневники, папки;
- ручки, фломастеры, карандаши, краски;
- линейки, ластики, точилки, ножницы;
- развивающие игры;
- портфели, ранцы.
11 августа назначено проведение благотворительного сбора в ТЦ «Райт», а 19 августа – в крупных храмах города: в Свято-Троицком кафедральном соборе, в храмах Александра Невского, Воскресения Христова и Казанской иконы Божией Матери.
В конце месяца, перед началом учебного года, собранные тагильчанами подарки будут переданы ребятам из малоимущих семей.
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