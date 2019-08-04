Более тысячи человек вышли на акцию за честные выборы в Москве

Ранее полиция призывала горожан не участвовать в протестах 3 августа, поскольку за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность.

До начала акции были усилены меры безопасности в городе. На территории Бульварного кольца от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурили полицейские и росгвардейцы, на границе Тверского и Никитского бульваров установили металлические ограждения, было выставлено оцепление. Вдоль Бульварного кольца стояли эвакуаторы, машина скорой помощи и автобусы Росгвардии и полиции. Некоторые кафе и магазины были закрыты. В центре города правоохранители дежурили у станций метро, периодически проверяя документы у выходящих оттуда людей.

Еще до начала акции полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, когда она собиралась отправиться на Бульварное кольцо. Она написала в соцсетях, что ее три часа возили по городу в полицейской машине и не давали воспользоваться телефоном. После этого составили административный протокол и отпустили.

Задержания на Бульварном кольце начались около 14.20, при том, что официально акция началась с 14.00. По сообщениям СМИ, первоначально на Трубной площади собралось около 300-500 человек, на Пушкинской — около 400 человек, на Петровском бульваре около 500 человек. Протестующие ничего не скандировали и не выкрикивали, периодически раздавались аплодисменты. ОМОН понемногу вытеснял толпу с площадей, точечно задерживая людей. К 16.00 полиция полностью оцепила Пушкинскую площадь и перекрыла вход на Цветной и Петровский бульвары. Люди курсировали по Трубной площади, по Рождественскому бульвару.

Затем протестующие прошли по Чистопрудному бульвару, выкрикивая лозунги «Мы за честные выборы», «Допускай», «Путин вор» и требовали отставки правительства. Около 17.00 начались более массовые задержания. В сквере за Трубной площадью несколько цепей полицейских двинулись в сторону Цветного бульвара, перекрывая всю ширину сквера.

Сообщается, что полиция применяла дубинки, среди задержанных были несовершеннолетние, некоторым было необходимо оказание медицинской помощи. При этом журналисты, присутствовавшие на месте событий отмечают, что задерживали людей, которые своим поведением не провоцировали полицию, некоторые оказались в оцеплении и были задержаны, когда просто гуляли по Бульварному кольцу. В Росгвардии в свою очередь сообщили, что один из протестующих нанес при задержании травму сотруднику ведомства.

Во всех ОВД Москвы, куда доставляют задержанных, адвокаты сообщают о недопуске. То есть юристов не пускают к задержанным, а задержанным не дают протоколы. Среди задержанных почти все — случайные прохожие. Очевидно, что дана установка зачистить улицы, заявил «Ъ» начальник юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Вначале сообщалось о 600 задержанных, однако, по данным «ОВД-Инфо», после 21.00 их число возросло до 828. Всех задержанных направили в 32 отделения полиции. Среди них оказались зарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Андрей Орел и Сергей Цукасов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, член Совета по правам человека Игорь Каляпин, актер Александр Паль, а также депутаты Григорий Толкачев и Юрий Зуев. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали, когда он выходил из спецприемника, отбыв 8 суток ареста. Также, по словам главы Союза журналистов Владимира Соловьева, было задержано восемь или десять журналистов.

Сотрудники полиции сказали, что я что-то координирую. Я ответил, что координирую работу своего оператора и своих коллег. После этого перетряхнули весь мой рюкзак, осмотрели вообще все вещи, рассказал корреспондент «Дождя» Владимир Роменский.

Интернет и мобильная связь в момент проведения акции не работали.

В середине июля избирком отказал большинству независимых кандидатов в гордуму Москвы из-за нарушений, допущенных в подписных листах. С 14 июля в городе начались протесты. Их участники требовали допустить кандидатов на выборы. 20 июля на проспекте Сахарова собралось 22 тысячи человек. Акция протеста, которая прошла 27 июля на Тверской площади, по официальным данным, собрала 3500 участников. Тогда были задержаны более 1000 человек. Через три дня СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия полиции обоснованными, так как протестующие провоцировали правоохранителей.