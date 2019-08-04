СМИ сообщили о смерти Вилли Токарева

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4 августа ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на семью музыканта.
Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Он являлся автором и исполнителем многих хитов в стиле шансон. По предварительной информации, музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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