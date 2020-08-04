Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае

Так, кандидат от партии Александр Репин на пресс-конференции партии заявил, что из-за таких действий властей он не смог пройти муниципальный фильтр.

Ранее комиссия избиркома региона обнаружила в подписях муниципальных депутатов, которые поддержали выдвижение Репина, «сдвоенные». В результате они отказались признавать 6 из 107 (всего требуется 102), что ведет к отказу в получении удостоверения кандидата. Следует заметить, что подписи Репина «сдвоились» с такими же, отданными в пользу врио губернатора Дмитрия Махонина. При этом, как отметила руководитель пермских справедливороссов Вероника Куликова, членам партии не дали изучить документы врио.

Напомним, кандидаты от СР сдали все свои подписи еще 29 июня и они выступили с предложением хранить их в сейф-пакетах до того, как будет проведена комиссия. Но члены избиркома отказались от этого, сообщает Vikiperm.

«Нет ничего странного в том, что все шесть пересечений не в пользу кандидата от СР были именно с подписями кандидата Махонина. Единственное, на что с трудом согласились в комиссии, — это наклеить на клеящий карандаш бумажку на железный сейф, куда поместили документы», — пояснила Куликова.

Она также добавила, что подписи на того же Махонина были сданы массово, что затруднило сбор подписей других кандидатов. «Сдвоенными» оказались от 17 июня, а это с учетом, что объявление о выборах было дано только 15 июня. Куликова сказала, что она также была удивлена, что подписи за врио собирались не только у депутатов от «Единой России», поддерживающих Махонина, но и у членов «Справедливой России».

«Руководители местных администраций давали строгие разнарядки по поводу того, кто из депутатов за какого из кандидатов должен оставить свою подпись. Некоторые даже выкладывали эти разнарядки в депутатские чаты», — пояснила Куликова.

В распоряжении партии имеется таблица из общего чата депутатов Чусового. Там пофамильно приводится, кто за кого должен подписаться. Помимо этого, об инцидентах давления рассказывали депутаты других муниципалитетов.