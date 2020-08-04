Депутат из Нижнего Тагила стал пиарщиком Первоуральского завода

В августе прошлого года эту должность покинул Александр Ханин. Андрей Палатов ранее был директором по коммуникациям на АО «НПК «Уралвагонзавод». В гордуме он возглавляет постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Ранее суд накладывал арест на имущество Палатова за долги банкротящегося ХК «Спутник». Депутат являлся членом правления клуба.