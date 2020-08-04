Депутат из Нижнего Тагила стал пиарщиком Первоуральского завода
Сегодня, 21:00ОбществоФото: сайт мэрии Нижнего Тагила
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Депутат думы Нижнего Тагила Андрей Палатов назначен начальником управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
В августе прошлого года эту должность покинул Александр Ханин. Андрей Палатов ранее был директором по коммуникациям на АО «НПК «Уралвагонзавод». В гордуме он возглавляет постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Ранее суд накладывал арест на имущество Палатова за долги банкротящегося ХК «Спутник». Депутат являлся членом правления клуба.
Сегодня стало известно, что экс-руководитель ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев был избран заместителем председателя комитета по бюджету в Законодательном собрании Свердловской области.
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