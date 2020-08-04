Креков рассказал о судьбе резервного госпиталя в «Екатеринбург-Экспо»
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мобильный комплекс для больных коронавирусом в «Екатеринбург-Экспо» решили свернуть. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Крекова, на данный момент нет необходимости в дополнительных койках. Комплекс закроют как только его покинут последние пациенты, лежащие там. Модуль будет свернут и размещен на площадке, где находится Центр медицины катастроф. Как пояснил вице-губернатор, в случае необходимости его развернут вновь.
Резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» развернули, чтобы размещать там больных коронавирусом. Пациентов туда начали направлять 10 июля. Ранее Креков сообщал об освобождении 50% коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19.
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