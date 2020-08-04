Креков рассказал о судьбе резервного госпиталя в «Екатеринбург-Экспо»

По словам Крекова, на данный момент нет необходимости в дополнительных койках. Комплекс закроют как только его покинут последние пациенты, лежащие там. Модуль будет свернут и размещен на площадке, где находится Центр медицины катастроф. Как пояснил вице-губернатор, в случае необходимости его развернут вновь.