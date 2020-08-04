Медики двух свердловских больниц не получили «коронавирусные» деньги
В Свердловской области врачи двух больниц пожаловались на невыплату компенсаций за работу с пациентами, больными коронавирусом, пишет «Уралинформбюро».
Речь идет о медучреждении в Верхней Салде и об областном психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что власти разберутся в ситуации. Также он сообщил, что выплаты медикам положены.
Здесь может быть две причины. Первая — недоработки самого учреждения, если таковые имеются, то у них бывают фамилии и должности, мы разберемся с людьми, которые свои обязанности не выполнили. Бывает другое — разбираясь с подобными случаями, процентах в 20 мы обнаруживаем, что люди не знают, кому положены эти выплаты, пояснил Креков.
Напомним, что выплаты положены медикам, которые работают в учреждениях, где лечение проходят пациенты с COVID-19. Выплаты для медиков анонсировал Владимир Путин 8 апреля.