Медики двух свердловских больниц не получили «коронавирусные» деньги

Речь идет о медучреждении в Верхней Салде и об областном психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что власти разберутся в ситуации. Также он сообщил, что выплаты медикам положены.

Здесь может быть две причины. Первая — недоработки самого учреждения, если таковые имеются, то у них бывают фамилии и должности, мы разберемся с людьми, которые свои обязанности не выполнили. Бывает другое — разбираясь с подобными случаями, процентах в 20 мы обнаруживаем, что люди не знают, кому положены эти выплаты, пояснил Креков.