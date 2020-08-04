На Урале выявлен COVID-19 у прибывшего с курорта туриста после открытия авиасообщения

При этом для граждан, которые прибывают в регион с юга России, а также из-за границы, обязательная изоляция была отменена. Однако они должны пройти обследование. Для российских граждан — в течение трех дней, а иностранцы должны приезжать с уже готовыми результатами тестирования на коронавирус. Они должны быть отрицательными.