На Урале выявлен COVID-19 у прибывшего с курорта туриста после открытия авиасообщения
Сегодня, 17:45ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом у туриста, вернувшегося из Краснодарского края, после возобновления авиасообщения, пишет E1 со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелику Пономареву.
Сюжеты: Коронавирус
При этом для граждан, которые прибывают в регион с юга России, а также из-за границы, обязательная изоляция была отменена. Однако они должны пройти обследование. Для российских граждан — в течение трех дней, а иностранцы должны приезжать с уже готовыми результатами тестирования на коронавирус. Они должны быть отрицательными.
В общей сложности в Свердловской области насчитывается больше 21 тысячи зараженных коронавирусом. Более 18 тысяч человек уже выздоровели.
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