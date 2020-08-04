Подозреваемому в убийстве «розочкой» в Нижнем Тагиле грозит до 15 лет тюрьмы

По данным следствия, 2 августа около 04.00 у одного из подъездов дома на улице Гвардейская произошел конфликт между двумя местными жителями, в процессе которого, один из них, мужчина 1968 года рождения, при помощи голышка разбитой бутылки, называемой «розочкой», причинил оппоненту повреждение в виде колотой раны шеи.