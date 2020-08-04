Подозреваемому в убийстве «розочкой» в Нижнем Тагиле грозит до 15 лет тюрьмы
В Нижнем Тагиле подозреваемому в убийстве мужчины на Тагилстрое в ходе разборов двух нетрезвых компаний предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 2 августа около 04.00 у одного из подъездов дома на улице Гвардейская произошел конфликт между двумя местными жителями, в процессе которого, один из них, мужчина 1968 года рождения, при помощи голышка разбитой бутылки, называемой «розочкой», причинил оппоненту повреждение в виде колотой раны шеи.
Пострадавший мужчина 1990 года рождения скончался на месте.
Согласно предварительной информации следствия, ранее мужчины не были знакомы. Конфликт произошел по причине возникшей личной неприязни.
На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, а также сбор и закрепление доказательной базы. Кроме того, проводится допрос свидетелей и назначены экспертизы.
Задержанный мужчина заключен под стражу на два месяца.