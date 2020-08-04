Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными

Как рассказал собеседник агентства, имеется распоряжение о сверке данных Фонда социального страхования по выплатам больничных, а также доходов из частных клиник. Он уточнил, что если выплаты будут дублироваться, то это может быть расценено как мошенничество при получении выплат, а это является поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ.