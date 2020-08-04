Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Сегодня, 16:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Полиция Свердловской области начала проверку случаев, когда во время пандемии коронавируса медики массово уходили на больничные, но продолжали работать в частных клиниках. Уже возбужден ряд уголовных дел, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Как рассказал собеседник агентства, имеется распоряжение о сверке данных Фонда социального страхования по выплатам больничных, а также доходов из частных клиник. Он уточнил, что если выплаты будут дублироваться, то это может быть расценено как мошенничество при получении выплат, а это является поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ.
В УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что данных о возбужденных уголовных делах не имеют.
Кроме того, источники издания в медицинских кругах рассказывают, что работа одновременно в государственных и частных клиниках является обычной практикой. Некоторые медики подрабатывают в свободное время, а кто-то негласно нарушает закон.
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