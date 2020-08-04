Свердловские власти рассказали о возможности старта вакцинации от COVID-19

Одним из вариантов площадки для производства вакцины рассматривается завод «Медсинтез» в Новоуральске. Завод находится под контролем депутата Госдумы Александра Петрова. Начало вакцинации ожидается уже в октябре 2020 года. Летом начнется прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Креков призвал депутатов не игнорировать вакцинацию, подчеркнув, что заражение COVID-19 вместе с ОРВИ и гриппом может быть очень опасно.