Свердловские власти рассказали о возможности старта вакцинации от COVID-19
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что вакцинация от коронавируса в регионе может начаться осенью 2020 года, пишет «Уралполит».
Сюжеты: Коронавирус
Одним из вариантов площадки для производства вакцины рассматривается завод «Медсинтез» в Новоуральске. Завод находится под контролем депутата Госдумы Александра Петрова. Начало вакцинации ожидается уже в октябре 2020 года. Летом начнется прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Креков призвал депутатов не игнорировать вакцинацию, подчеркнув, что заражение COVID-19 вместе с ОРВИ и гриппом может быть очень опасно.
Павел Креков подчеркнул, что в регионе наблюдается снижение зараженных, однако не нужно забывать о рисках, соблюдая при этом профилактические меры. Также сегодня Креков рассказал, что резервный госпиталь в «Екатеринбург-Экспо» сворачивают.
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