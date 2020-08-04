Ударивший журналиста житель Екатеринбурга Максим Шибанов попал в шоу на Первом канале
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Личная страница в Instagram максима Шибанова
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Максим Шибанов, толкнувший журналиста Максима Румянцева во время протестов в сквере, появился в шоу на Первом канале, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет издание, житель Екатеринбурга появился на экранах Первого канала. Он принял участие в шоу «Пусть говорят». После обращения в Генпрокуратуру об инциденте с Шибановым и Румянцевым, ситуацией заинтересовались федеральные СМИ. Есть вероятность, что Максим Шибанов примет участие в нескольких передачах.
Напомним, что во время протестов в сквере между Максимом Шибановым и журналистом Максимом Румянцевым произошел конфликт. На Максима было заведено уголовное дело. За Шибанова вступились журналисты. Была проведена судебная экспертиза. Так же делом заинтересовалась прокуратура.
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