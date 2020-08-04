Ударивший журналиста житель Екатеринбурга Максим Шибанов попал в шоу на Первом канале

Как пишет издание, житель Екатеринбурга появился на экранах Первого канала. Он принял участие в шоу «Пусть говорят». После обращения в Генпрокуратуру об инциденте с Шибановым и Румянцевым, ситуацией заинтересовались федеральные СМИ. Есть вероятность, что Максим Шибанов примет участие в нескольких передачах.