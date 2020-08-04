В Нижнем Тагиле из-за пандемии решили не запускать салют в честь Дня города

Такая мера была принята с целью снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Нижнем Тагиле. На данный момент в городе продолжает действовать масочный режим в транспорте, а также общественных местах. Кроме того, действуют и правила о повсеместной дезинфекции и соблюдении социальной дистанции.

На сегодняшнем заседании городского оперативного штаба также стало известно о том, что на лечении в инфекционной больнице находятся 179 пациентов из Горнозаводского и Северного управленческих округов. Кроме того, в санатории «Руш» лечение проходят 133 пациента. Их состояние расценивается как средней тяжести. В стационаре больницы № 1 с коронавирусом находится 180 больных. Еще 29 человек с легким течением заболевания размещены в оздоровительном центре «Сосновый бор».

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что ситуация в городе непростая и в преддверии осенне-зимнего периода необходимо принять дополнительные меры, чтобы защитить население от вирусных заболеваний.

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин сообщил, что в город в ближайшие две недели планируется поступление вакцины от гриппа.

Также в ходе совещания глава города подчеркнул, что коронавирус еще не побежден и необходимо проводить разъяснительную работу с населением, а также следить за выполнением правил безопасности.