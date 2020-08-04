В Нижнем Тагиле полиция попросила убрать палатку, где собирают подписи о выборах мэра
Сегодня, 20:28ОбществоФото: «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге полицейские попросили убрать палатки, которые установлены для сбора подписей за возврат прямых выборов мэров, сообщается в группе «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Полиция и Министерство общественной безопасности запретило работу палаток. Правоохранители попросили убрать их в одно и то же время как в Нижнем Тагиле, так и в столице Урала. Полицейские объяснили свое требование тем, что данное мероприятие является несогласованным. Активисты не согласны с таким решением.
Напомним, палатки для сбора подписей за возвращение прямых выборов мэра появились 27 июля в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле за первый день удалось собрать 150 подписей. Активисты планировали продолжать работу до 10 сентября.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей