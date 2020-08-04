В Нижнем Тагиле полиция попросила убрать палатку, где собирают подписи о выборах мэра

Полиция и Министерство общественной безопасности запретило работу палаток. Правоохранители попросили убрать их в одно и то же время как в Нижнем Тагиле, так и в столице Урала. Полицейские объяснили свое требование тем, что данное мероприятие является несогласованным. Активисты не согласны с таким решением.