В Нижнем Тагиле упразднят поселок Запрудный

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, на данный момент на территории поселка располагается коллективное садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 5 „НТМК“».

Администрацией принято решение об упразднении населенного пункта поселок Запрудный по причине отсутствия на данной территории признаков населенного пункта, рассказали в администрации.

Кроме того, по данным отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское», зарегистрированных граждан на территории садового товарищества нет.

Работа комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенного пункта запланирована на август–сентябрь 2020 года.