В Одноклассниках пройдет инклюзивный курс для обучения digital 

Одноклассники регулярно проводят образовательные и социальные проекты. В частности, в апреле соцсеть запустила бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети вместе с GeekBrains и регулярно проводит обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети. На платформе ОК также родились такие проекты как «Музыка жестов» и #Музейвслух, которые помогали пользователям с различными нарушениями слуха.