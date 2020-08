В Одноклассниках пройдет инклюзивный курс для обучения digital 

Социальная сеть Одноклассники совместно с видеопродакшеном WMG запустила образовательный проект «Знания — это ОК!», который поможет бесплатно получить востребованные навыки в области digital-индустрии.

Это даст возможность получать знания для удаленной профессии как людям с ограниченными возможностями, так и тем, кто потерял работу из-за пандемии. Инклюзивный курс «Знания — это ОК!» в соцсети представлен в виде обучающих роликов с субтитрами, подача которых будет понятна широкому кругу людей. Его преподавателями стали копирайтер и SMM-специалист Павел Борисов, таргетолог Илья Добрецов и SEO-специалист Яна Францук. Проект «Знания — это ОК!» охватит такие профессии, как: • SEO-специалист — человек, который занимается внешней и внутренней оптимизацией сайта под поисковые запросы; • Таргетолог — профессионал в области рекламы в социальных сетях, который делает так, чтобы она показывалась целевой аудитории, то есть людям, которые потенциально заинтересованы в рекламируемом товаре или услуге; • Копирайтер — специалист, который пишет пресс-релизы, статьи для сайта или блога, создает контент для постов в соцсетях, email рассылок. Обучение началось 3 августа в группе «Знания — это ОК!». Доступ к видеолекциям не будет ограничен. Курс включает теоретические знания и практику — в конце каждой лекции слушателей ждет домашнее задание и проверочные тесты. А также слушатели курса получат дополнительные материалы, которые позволят расширить профессиональные знания. Одноклассники регулярно проводят образовательные и социальные проекты. В частности, в апреле соцсеть запустила бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети вместе с GeekBrains и регулярно проводит обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети. На платформе ОК также родились такие проекты как «Музыка жестов» и #Музейвслух, которые помогали пользователям с различными нарушениями слуха.

